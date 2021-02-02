Новостной портал об играх и азартной индустрии Украины. Новости игорного бизнеса - казино, покер, букмекеры, киберспорт. Читайте самые свежие новости об играх на Gamingpost

fbpx Все об игорном бизнесе - самые актуальные новости! Новости игорного бизнеса на сайте gamingpost.net. Игорный бизнес статья по теме гемблинга в Украине
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Актуальное
Как рассчитать сумму лицензионного платежа - комментарий Бориса Баума Легализация азартных игр

Как рассчитать сумму лицензионного платежа - комментарий Бориса Баума

Компания «СПЕЙСИКС» заплатила в бюджет Украины 23,4 миллиона гривен. Почему именно такую сумму - gamingpost.net объяснил первый заместитель консультационно-экспертного совета при Комиссии по регулированию азартных игр Борис Баум.

  • 2021-02-10 16:25:25
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Как криптовалюта повлияла на индустрию онлайн-гемблинга Финансы

Как криптовалюта повлияла на индустрию онлайн-гемблинга

У многих игроков возникает вопрос, где можно использовать криптовалюту. Самая известная криптовалюта биткоин уже влилась в повседневную жизнь. Ее используют Xbox, Expedia и KFC Canada. 

  • 2021-02-10 15:32:37
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Иностранных блокчейн-специалистов приглашают в Украину Финансы

Иностранных блокчейн-специалистов приглашают в Украину

Украина готова предоставить 50 рабочих мест иностранным блокчейн-специалистам в 2021 году. Новые кадры будут развивать рынок виртуальных активов.

  • 2021-02-10 12:25:12
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iSoftBet представляет новые игровые автоматы Wild West Bounty Bells Казино

iSoftBet представляет новые игровые автоматы Wild West Bounty Bells

Один из ведущих провайдеров iGaming iSoftBet запустил Bounty Belles. Это последняя слот-игра, вдохновленная Диком Западом и его преступниками.

  • 2021-02-10 12:03:58
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Национальный банк Украины продолжает работать над созданием е-гривны Финансы

Национальный банк Украины продолжает работать над созданием е-гривны

Специалисты исследуют сферу использования и будущие возможности национальной цифровой валюты.

  • 2021-02-10 11:03:29
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В России практически остановилась деятельность онлайн-казино - The Bell Мир

В России практически остановилась деятельность онлайн-казино - The Bell

Нелегальный онлайн-гемблинг в России приостановил свою деятельность. Они больше не принимают ставки по номеру телефона и кредитных карт. Об этом сообщает издание The Bell. С января 2021 года российский онлайн-гемблинг прекратил принимать платежи во всех валютах и платежных формах. Исключение - криптовалюта биткоин. 

  • 2021-02-09 13:59:13
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НАБУ обязали открыть уголовное производство против главы КРАИЛ Ивана Рудого и министра Кабмина Легализация азартных игр

НАБУ обязали открыть уголовное производство против главы КРАИЛ Ивана Рудого и министра Кабмина

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд в ответ на жалобу.

  • 2021-02-09 12:00:47
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Lottery.com и МСЛ подписали меморандум о взаимопонимании для предложения товаров в Украине Лотерея

Lottery.com и МСЛ подписали меморандум о взаимопонимании для предложения товаров в Украине

Меморандум о взаимопонимании предоставил доступ к платформе онлайн-лотереи и мобильной лотерее 45 миллионам человек. Отдельные продукты в соответствии с законодательством Украины будут распространяться в стране через MSL.

  • 2021-02-09 10:44:36
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Правительство Китая продолжает борьбу с незаконным гемблингом Мир

Правительство Китая продолжает борьбу с незаконным гемблингом

За несколько дней до китайского Нового года правительство объявило об усилении борьбы с незаконными азартными играми. Министерство общественной безопасности призвало причастных сдаться в обмен на смягченное наказание.

  • 2021-02-09 10:26:58
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Казначейство Украины получило оплату за первую лицензию на игорный бизнес Легализация азартных игр

Казначейство Украины получило оплату за первую лицензию на игорный бизнес

Государственное казначейство получило 23,4 миллиона гривен за лицензию на проведение азартных игр в интернете.

  • 2021-02-08 20:59:15
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Как пандемия повлияла на оффлайн казино и вернутся ли игроки из онлайна? Казино

Как пандемия повлияла на оффлайн казино и вернутся ли игроки из онлайна?

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на игорную индустрию на международном уровне. Это привело к закрытию казино, лотерейных и игровых заведений. Приостановились и спортивные мероприятия, на которые делали ставки. Исследования канадских ученых показывают - такое сбои из-за пандемии могут привести к снижению доходов мировой индустрии азартных игр на 11%. 

  • 2021-02-08 16:18:10
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Легализация ставок на спорт поможет побороть кризис из-за пандемии - Генеральный директор FanDuel Букмекеры

Легализация ставок на спорт поможет побороть кризис из-за пандемии - Генеральный директор FanDuel

Акции американской компании FanDuel выросли за несколько недель до Суперкубка по американскому футболу. Ожидается, что соревнование приведет к крупнейшей сделке со ставками на спорт в истории компании.

  • 2021-02-08 14:00:29
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Как получить разрешение на помещение - советы юристов Легализация азартных игр

Как получить разрешение на помещение - советы юристов

18 января в Украине утвердили процедуру выдачи разрешений, которые подтверждают соответствие помещений требованиям для организации и проведения азартных игр. Вместе с оформлением игорной лицензии получение этого разрешения станет одним из обязательных шагов для старта легальной деятельности всех казино, букмекерских пунктов и залов игровых автоматов в Украине.

  • 2021-02-08 11:56:48
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Бюджет Польши получил более 7 млрд злотых от лицензированных букмекеров Букмекеры

Бюджет Польши получил более 7 млрд злотых от лицензированных букмекеров

По текущему курсу сумма соответствует доходу в 2,2 млрд евро.

  • 2021-02-08 11:32:46
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55 тысяч женщин самоизолировали себя от игорных сайтов Мир

55 тысяч женщин самоизолировали себя от игорных сайтов

Британский независимый провайдер самоизоляции GAMSTOP объявил, что более 55 тысяч женщин самоизолировали себя на всех игорных сайтах.

  • 2021-02-08 11:00:31
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Афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком Финансы

Афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком

В 2015 году грандиозная афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком потрясла весь Китай и мировые СМИ.

  • 2021-02-07 19:58:40
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Популярный украинский покерный стример примет участие в битве стримеров Покер

Популярный украинский покерный стример примет участие в битве стримеров

На partypoker планируется новое шоу. Выходить оно будет каждую пятницу.

  • 2021-02-06 18:47:14
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Parimatch назначили нового посла бренда Киберспорт

Parimatch назначили нового посла бренда

Компания Parimatch укрепила свой рейтинг в киберспорте. Компания назначила Марсело Аугусто Давида Холодзера новым послом бренда Esports.

  • 2021-02-05 16:06:16
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В Колумбии выдали 17-ю лицензию на онлайн-гемблинг Мир

В Колумбии выдали 17-ю лицензию на онлайн-гемблинг

Официально легальной онлайн-отрасль в стране стала ещё в 2017 году

  • 2021-02-05 12:01:25
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«Мы подготовились заранее», - компания Winsystems о выходе на украинский игорный рынок Легализация азартных игр

«Мы подготовились заранее», - компания Winsystems о выходе на украинский игорный рынок

За процессом легализации игорного бизнеса в Украине следят не только операторы и инвесторы, но и производители оборудования, в том числе и крупные международные компании. Среди них Winsystems, которая занимается разработкой программного обеспечения для управления казино, а также производством оборудования. Готова ли международная компания работать на украинском рынке? И на какие нюансы законодательства обращают внимание иностранные производители? Специально для gamingpost.net рассказал директор по корпоративному маркетингу компании Winsystems Оскар Гиральт.

  • 2021-02-05 11:55:12
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Pariplay начинает работать с ведущим американским онлайн-оператором Rush Street Interactive Мир

Pariplay начинает работать с ведущим американским онлайн-оператором Rush Street Interactive

Pariplay из Aspire Global подписала соглашение о партнерстве в области игр с Rush Street Interactive (RSI). Эта платформа - лидер рынка США в области онлайн-казино и ставок на спорт.

  • 2021-02-05 11:44:38
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Гавайи собираются разрешить ставки на спорт Мир

Гавайи собираются разрешить ставки на спорт

Сейчас азартные игры на Гавайях запрещены. Чтобы легализовать ставки на спорт - нужно принять несколько законопроектов. 

  • 2021-02-04 11:54:30
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Всемирно известная компания SteelSeries празднует своё двадцатилетие Киберспорт

Всемирно известная компания SteelSeries празднует своё двадцатилетие

SteelSeries - бренд игровых гарнитур премиум класса. Уже 20 лет компания разрабатывает периферийных устройств для киберспортсменов.

  • 2021-02-04 11:50:28
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Первый владелец лицензии «Спейсикс» связан с компанией «Космолот» Легализация азартных игр

Первый владелец лицензии «Спейсикс» связан с компанией «Космолот»

По данным Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, ТОВ Спейсикс владеет торговым знаком «Космолот».

  • 2021-02-03 15:26:50
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Клиентам iGaming из 15 стран открыли доступ к PayPal Финансы

Клиентам iGaming из 15 стран открыли доступ к PayPal

Компания MoneyMatrix занимается обработками платежей по всему миру. Она объявила о новом сотрудничестве с платежной системой PayPal.

  • 2021-02-03 15:02:26
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Комиссия по азартным играм Великобритании исследует взаимодействие операторов и игроков Казино

Комиссия по азартным играм Великобритании исследует взаимодействие операторов и игроков

С помощью опроса Комиссия по азартным играм Великобритании стремится найти правильный баланс между защитой клиентов, их свободой и конфиденциальностью. 

  • 2021-02-03 11:56:14
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В Сингапуре фейковые платформы с азартными играми украли у игроков $11,6 млн Мир

В Сингапуре фейковые платформы с азартными играми украли у игроков $11,6 млн

За прошедший год обнаружили более 300 таких сайтов в этой стране.

  • 2021-02-03 11:02:11
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Готовы ли отели принимать казино - комментарий Алексея Евченко Легализация азартных игр

Готовы ли отели принимать казино - комментарий Алексея Евченко

Пока Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей рассматривает документы на лицензии операторов, отельный бизнес тоже готовится к изменениям. Категоризацию гостиницы должны будут получать по новым правилам. Когда это произойдёт и готовы ли украинские отели принимать казино - gamingpost.net узнал у члена консультационно-экспертного совета при КРАИЛ Алексея Евченко.

  • 2021-02-02 18:38:18
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Новости

Новостной портал об играх и азартной индустрии Украины. Новости игорного бизнеса - казино, покер, букмекеры, киберспорт. Читайте самые свежие новости об играх на Gamingpost

Добро пожаловать на gamingpost.net, лучший портал об игорном бизнесе! Мы расскажем вам, что это такое, почему он так популярен и что о нем говорят люди. Выслушайте мнение экспертов и простых игроков, ознакомьтесь с различными дисциплинами, узнайте всю полноту мира азартных, и не только, развлечений. Мы подготовили самые свежие новости игорного бизнеса, включая все о киберспорте, гигантских выигрышах в казино и организации турниров, охватывающих весь мир! Будьте с нами, а мы найдем, чем вас удивить.

Игорный бизнес – что же это.

Грубо говоря, с юридической точки зрения, игорный бизнес – это любая предпринимательская деятельность, связанная с получением выгоды от участия в азартных играх и пари, в виде выигрыша, или же платы за их проведение. Словом, почти все, где можно делать ставки и зарабатывать на прогнозах, представляет собой игорный бизнес в том, или ином его виде.

В большинстве стран мира игорная индустрия находится под строгим контролем, а в некоторых и вовсе частично или полностью запрещена. Так было и в Украине, до недавнего времени, если хотите узнать больше, то обязательно посетите раздел нашего портала игровых новостей, где мы создали отдельный проект «Легализация игорного бизнеса в Украине: Хронология событий».

Один портал для всех новостей игорного бизнеса.

Создавая наш портал, мы старались осветить новости игорного бизнеса охватив все аспекты, от политических распрей до феноменально удачных ставок. Мы расскажем о лучших игроках, их взлетах и падениях. О том, как игральный бизнес переживает период карантина. На какие жертвы приходится идти заведениям ради сохранения возможности работать в период эпидемии.

Мы вывели в отдельную категорию интервью с представителями различных органов власти и экспертами в области букмекрства. Из первых уст, вы можете узнать все об игорном бизнесе, о правовых аспектах индустрии и ее будущем в целом. Все важные события, произошедшие в индустрии не пройдут незамеченными и будут представлены в удобном для восприятия формате.

Наш новостной портал об играх расскажет о самых влиятельных компаниях и командах на полях онлайн-сражений. Киберспорт, прочно вошедший в игровой бизнес, притягивает все больше внимания и наши авторы не исключение. Каковы награды? Что нужно, чтобы стать чемпионом? Какие проблемы решают IT-компании, чтобы матчи были доступны всему миру в одно и тоже время? Как свести на поле боя тысячи желающих? Актуальные новости игорной индустрии в любом ее проявлении!

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